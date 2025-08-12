marți, august 12, 2025
Taxa pe respirație devine realitate! Din 2027 plătim pentru „amprenta de carbon”! Ce spune europarlamentarul AUR, av. Gheorghe Piperea, despre această măsură…

Ceea ce părea până nu demult un scenariu de film SF sau o glumă pe rețelele de socializare, riscă să devină politică publică în Uniunea Europeană: din 2027, fiecare cetățean ar putea plăti o taxă pentru propria „amprentă de carbon” – inclusiv pentru simplul fapt că respiră.

Noua măsură este justificată de autorități prin nevoia urgentă de a reduce emisiile de dioxid de carbon și de a finanța proiecte „verzi” care să combată schimbările climatice. Potrivit inițiatorilor, nu este vorba doar de aerul expirat de oameni, ci de un calcul global al poluării indirecte: transport, consum, încălzire, alimentație – toate acestea fiind cumulate într-o taxă anuală.

Criticii proiectului avertizează că ideea riscă să se transforme într-o nouă formă de impozitare excesivă, punând presiune pe cetățenii cu venituri mici și medii. „Ajungem să plătim pentru simplul fapt că existăm, în timp ce marile corporații poluatoare își cumpără liniștea prin certificate verzi”, spun ONG-urile care contestă planul.

În forma sa actuală, propunerea prevede monitorizarea digitală a amprentei de carbon pentru fiecare persoană, printr-un sistem centralizat, iar plata s-ar face automat, fie prin impozite, fie printr-o taxă separată. Oficialii europeni susțin că cei cu un stil de viață „eco-friendly” vor plăti mai puțin, iar cei cu un consum ridicat – mai mult.

Rămâne de văzut dacă taxa de respirație va trece de Parlamentul European, însă, dacă se aplică, din 2027 vom avea o nouă realitate fiscală: „plătești cât poluezi… chiar și când respiri”.

