Fostul soț al unei locuitoare din Roata de Jos, a fost arestat pentru că a încălcat Ordinul de Protecție

La data de 6 august, ora 22.30, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie, de 41 de ani, din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, cu privire la faptul că fostul soț ar fi intrat în curtea locuinței sale, deși avea emis un ordin de protecție.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că aspectele sesizate se confirmă, în apropierea locuinței apelantei fiind identificat un bărbat, de 43 de ani, din aceeași localitate.

Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit faptul că în luna iunie a.c., instanța de judecată a emis un ordin de protecție față de bărbatul în cauză, prin care i-a fost interzis să se apropie la o distanță mai mică de 10 de metri, față de fosta sa soție, pentru 2 luni.

Luni, 11 august, pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, a fost reținut pentru 24 de ore. 

Astăzi, marți – 12 august, bărbatul va fi prezentat instanței de judecată, cu propuneri procedurale.

