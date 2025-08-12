Fostul soț al unei locuitoare din Roata de Jos, a fost arestat pentru că a încălcat Ordinul de Protecție

La data de 6 august, ora 22.30, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie, de 41 de ani, din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, cu privire la faptul că fostul soț ar fi intrat în curtea locuinței sale, deși avea emis un ordin de protecție.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că aspectele sesizate se confirmă, în apropierea locuinței apelantei fiind identificat un bărbat, de 43 de ani, din aceeași localitate.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că aspectele sesizate se confirmă, în apropierea locuinței apelantei fiind identificat un bărbat, de 43 de ani, din aceeași localitate.