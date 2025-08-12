Întâmplare, Răzbunare sau Amenințare?! Directorul DGSAPC Giurgiu, Vișinel Bălan, și-a găsit autoturismul…ciuruit!

„Mi-am găsit mașina ciuruită…” – scrie directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Vișinel Bălan pe pagina de facebook. Imaginile sunt concludente și par să confirme cele declarate de păgubit… Vișinel Bălan a mai precizat că (în mod întâmplător sau nu), camerele de luat vederi din zonă nu mai funcționau de 2 săptămâni. „Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivație suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu. Obstacolele nu fac decât să îmi întărească determinarea. Am verificat la serviciul de pază și am aflat că, din păcate, camera de supraveghere din spatele clădirii, acolo unde obișnuiesc să-mi parchez mașina, nu mai funcționează de două săptămâni. Așadar, identificarea celor responsabili va fi mai dificilă, dar nu imposibilă” – precizează directorul DGASPC.

Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat. Asemenea provocări mă fac doar mai hotărât să merg înainte. Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament pe care mi-l asum cu toată seriozitatea și pasiunea.

Cât despre mașină, va fi reparată. La fel ca și în cazul nostru, important este să ne ridicăm și să continuăm drumul, indiferent de încercările prin care trecem. Avem o misiune importantă și nu ne vom da înapoi. Suntem pe drumul cel bun și vom duce lucrurile până la capăt.