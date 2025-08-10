Sâmbătă, un tânăr de 23 de ani, condamnat la 3 ani închisoare pentru infracțiuni rutiere, a fost încarcerat la Penitenciarul Giurgiu.

Sâmbătă, 9 august, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei ai Secției de Poliție Rurală nr.1 Călugăreni, au desfășurat o acțiune pe linia depistării persoanelor urmărite, în județul Giurgiu.
În urma activităților desfășurate, a fost depistat un tânăr, de 23 de ani, din localitatea Stoenești, pe numele căruia Judecătoria sector 4, București, a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la 3 ani închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier.
Persoana condamnată a fost condusă la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, pentru întocmirea documentației specifice, ulterior fiind depusă în Penitenciarul Giurgiu.
Sursa: IPJ Giurgiu