Noaptea ca hoții! Produse în valoare de peste 1.190.000 de lei, găsite de polițiștii de frontieră, la cetățeni turci și ucraineni

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, precum și colegii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași au descoperit, în urma verificărilor efectuate asupra a trei mijloace de transport, peste 1.300 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate…
La data de 9 august 2025, în jurul orei 02:50, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe raza județului Giurgiu, un autocar înmatriculat în Turcia, care circula pe ruta Turcia–România. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, au fost descoperite 687 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile, în valoare totală de 119.850 de lei, aparțineau unui cetățean turc, în vârstă de 62 de ani.
La scurt timp, în aceeași zi, un alt autocar înmatriculat în Turcia, care circula pe aceeași rută, a fost oprit pentru verificări. Polițiștii de frontieră au identificat, în urma controlului, 220 de articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute, aparținând unui cetățean turc, pasager al autocarului, în vârstă de 48 de ani. Valoarea estimată a bunurilor este de 16.500 de lei.
Și tot la data de 9 august 2025 și tot noaptea , în jurul orei 23:00. polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași au desfășurat o acțiune similară, oprind pentru control un microbuz înmatriculat în Ucraina, care circula pe ruta Turcia–Ucraina. În urma verificărilor, au fost descoperite 441 de articole vestimentare, în valoare estimată de 1.054.450 de lei, toate purtând însemnele unor mărci înregistrate. Bunurile aparțineau unor pasageri, cetățeni ucraineni, în vârstă de 25, respectiv 27 de ani.
Toate bunurile descoperite, în valoare totală estimată de 1.190.800 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi introduse în camera de corpuri delicte a instituției, întrucât deținătorii acestora nu au putut prezenta documente de proveniență.
În toate cazurile, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.
(sursa: ITPF Giurgiu)
Foto arhivă