RECORD! Giurgiuveni, alături de alți români au reușit  să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic!

O grupare organizată de români  a declanșat  o adevărată isterie în Marea Britanie, reușind să fure din conturile  Fiscului Britanic aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic.

Din cauza acestei breșe de securitate, șefii instituției fiscale au fost chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii. Autoritățile britanice au solicitat sprijin internațional pentru anchetă, iar în România au fost arestate 13 persoane suspectate de implicare în acest caz de fraudă online. De ce? Pentru că banii furați au fost trimiși ulterior în România.

Autorităţile britanice au cerut ajutorul celor din România. În urma unor razii efectuate simultan în Ilfov, Giurgiu și Călărași au fost arestate 13 persoane. În paralel, un al 14-lea suspect, un bărbat de 38 de ani, a fost reținut la Preston, în nord-vestul Angliei.

În timpul descinderilor, au fost confiscate sume importante de bani cash, dar și mașini de lux, semn că gruparea acţiona de mult timp și la scară largă. Printre acuzațiile formulate se numără fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la un sistem informatic, relatează antena3.ro.În fapt, începând cu luna septembrie 2023, inculpații au accesat fără drept conturile ,,Government Gateway” (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Marea Britanie), fiecare inculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 698.561,74 lire sterline, 365.377,76 lire sterline, respectiv 3.565 lire sterline.

În concret, acțiunile inculpaților au constat în: înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip „PAYE” (Pay As You Earn) a unor angajatori falși, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite.

Sumele de bani solicitate în mod fraudulos Agenției Fiscale a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM”, se arată în comunicatul parchetului, scrie adevarul.ro.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de 13 suspecți, persoane fizice, pentru comiterea infracțiunilor menționate anterior.

 În cursul zilei de 10 iulie au fost puse în executare mandate de percheziție domiciliară care au vizat locuințele persoanelor cercetate în cauză, iar prin ordonanțelor procurorului, pentru recuperarea prejudiciului a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând suspecților și inculpaților estimate la valoarea de aproximativ 4.000.000 lei, mai arată procurorii.

La data de 11 iulie, procurorul a sesizat Tribunalul București cu o propunere de arestare preventivă cu privire la doi dintre inculpați. De asemenea, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de un inculpat pe o durată de 60 de zile. Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționale, în cauză a fost încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie, prin intermediul EUROJUST.    Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R- Direcția de Investigare a Criminalității Economice.” se arată în informarea anchetatorilor.

