Primăriile vor putea „executa silit” ajutoarele sociale. Măsura îi vizează în special pe cei care deși primesc ajutor social, nu își achită obligațiile financiare către comunitate.

Guvernul pregătește o măsură radicală: Primăriile vor putea executa silit ajutoarele sociale pentru recuperarea datoriilor!
Guvernul intenționează să introducă o nouă măsură fiscală prin care primăriile vor putea executa silit ajutoarele sociale ale cetățenilor care au datorii mari către bugetul local.
Decizia vine în contextul în care, în multe localități, s-au acumulat debite considerabile din taxe și impozite neplătite, iar autoritățile locale reclamă că nu reușesc să recupereze sumele restante prin metodele actuale.
Potrivit proiectului aflat în pregătire, beneficiile sociale ar putea fi reținute parțial sau total, în funcție de valoarea datoriei, până la achitarea integrală a acesteia. Măsura vizează în special persoanele care, deși primesc ajutor social, nu își achită obligațiile financiare către comunitate.
Reprezentanții guvernului susțin că scopul este disciplinarea fiscală, nu pedepsirea persoanelor vulnerabile, și dau asigurări că vor exista excepții pentru cazurile sociale grave.
Asociațiile pentru drepturile omului avertizează însă că măsura ar putea lovi în familiile cu venituri reduse și cer consultări publice înainte de adoptare.
Dacă va fi aprobată, legea ar putea intra în vigoare chiar de anul viitor, oferind primăriilor un instrument suplimentar pentru recuperarea banilor din bugetele locale.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, se propune posibilitatea de a executa silit sumele acordate ca venit minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale.
Agențiile teritoriale vor reține lunar sumele datorate din aceste venituri, pe baza titlurilor executorii transmise de organele fiscale locale la anumite termene stabilite, și le vor vira în conturile bugetelor locale în termen de 10 zile lucrătoare.
”Reținerile se aplică asupra sumei după deducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate și alte drepturi”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.