joi, august 7, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Primarul comunei Găujani, Ionel Ciocan: „Eu sunt optimist și sper că vom putea demara proiectele pe care ni le-am propus, căci numai prin proiecte poți să te dezvolți…!”

Primarul comunei Găujani, Ionel Ciocan: „Eu sunt optimist și sper că vom putea demara proiectele pe care ni le-am propus, căci numai prin proiecte poți să te dezvolți…!”

Jurnal
-
0
Primarul comunei Găujani, Ionel Ciocan: „Eu sunt optimist și sper că vom putea demara proiectele pe care ni le-am propus, căci numai prin proiecte poți să te dezvolți…!”

„Lucrările la țeava de introducere a țevii de gaz au continuat după ultima d-stră vizită în comună” – ne spunea primarul  comunei Găujani, Ionel CIOCAN.

Circa 98 % din lucrare este deja efectuată. Mai avem în două străzi care nu au fost făcut proiect pe ele . Sper să găsesc înțelegere la cei ce execută lucrarea să băgăm țeava și pe acolo. Se  lucrează acum  la căminele instalației, lucrare și ea gata cam 60%. Întreruperile sunt datorate  faptului că peste drum se așteaptă o foreză ce va fora pe dedesubtul șoselei pentru a putea să oferim și celorlalți gaze. Din păcate nu s-a băgat concomitent și pe o parte și pe alta a drumului, țeavă și acum săpăm pe sub șosea. Să sperăm că va fi finanțabil acest proiect, până la capăt, că e păcat de el să fie lăsat așa. Noi oricum suntem ultima comună de la marginea județului,  vitregiți de soartă și de apă și de canalizare.

Eu v-am spus de la început, vreau să fac ce n-au făcut alții în atâția ani, dar contextul economic prin care trecem face ca lucrurile să se complice. Oricum sunt decis să merg cu acest proiect până la capăt, căci este extrem de important pentru comunitatea noastră.

Pe lângă asta am depus un proiect pe digitalizare care se pare că în luna iulie a fost verificat, fiind anunțați că totul este în regulă , sperând că va fi eligibil. Nu este un proiect la vedere dat va fi extrem de util căci vor fi programe cum sunt cele de stare civilă, de impozite și taxe , registrul agricol, ce vor fi cuprinse în acest program, pe lângă calculatoare, laptop-uri pentru fiecare angajat,  pe fiecare serviciu . Vom fi dotați totodată cu scanere, xerox-uri, o dronă pentru verificare. Sperăm în același timp – dacă se mai deschid proiecte pe fotovoltaice -realizarea unui astfel de proiect de panouri,  extrem de benefic pentru comună, pentru școală… Aș dori să realizez acest proiect pe un teren de circa 30 și ceva de hectare, undeva  la ieșirea din Găujani, unde odată a fost o exploatație de viermi de mătase. Este un teren al Primăriei. În afară de acesta mai avem câteva terenuri ce aparțin Primăriei. Unul este pe fostul sediu al garnizoanei de pompieri. Aș fi dorit să le creez condiții tot lor acolo dar în cazul în care vom găsi suma necesară realizării acestui obiectiv, o s-o facem. ”

Foto 1 – Școala Găujani 

Întrebat de starea școlilor, în contextul apropierii noului an școlar, primarul Ionel Ciocan ne spunea:

”Suntem deja în faza de curățenie, sunt cam 70% gata cu școala     (foto 1)…Au dat cu lavabilă și la grădiniță. Oricum am rămas cu o singură școală căci de la Pietrișu am mutat copiii aici, căci nu mai erau mulți și atunci i-am comasat.  La acest moment avem 210 copii. În satul Cetățuia nu mai avem școală demult, iar la Pietrișu avem doar o grădiniță, cei mai mulți făcând parte din comunitatea de romi, circa 20 și ceva de copilași. În consecință cei din grădinița Cetățuia vin aici la grădiniță ca și cei din Găujani, iar la Pietrișu doar cei din satul Pietrișu. 

Eu mi-aș dori să facem multe. De aceea sunt optimist și cred,  sper că ne vom reveni, ca să putem să dăm drumul la proiecte, căci numai prin proiecte poți să te dezvolți, nicidecum din resurse proprii. 

Așteptăm așa cum v-am spus demararea proiectului de digitalizare.O să mă întrebați dacă suntem pregătiți pentru asta. Ce pot să vă spun este că toți salariații Primăriei Găujani, au calculator, imprimantă, tot ce le trebuie ca să facă față cerințelor actuale. La serviciul  impozite și taxe avem un program special, la compartimentul agricol avem implementate toate programele necesare…”

Întrebat dacă cetățenii comunei sunt conștiincioși când trebuie să-și plătească datoriile la buget, primarul Ciocan ne spunea:

Mai puțin… Suntem undeva la 60 % , cu plățile, iar până să vin eu, terenurile închiriate de la primărie nu prea se plăteau. Nu sunt rău, dar vreau să îmi fac treaba în limitele legalității. Iar dincolo de asta atunci când ajuți un om aștepți să te ajute și el pe tine, măcar să te înțeleagă și să-și plătească datoriile către stat.  Sunt răbdător și îi ascult, termenele sunt până în 31 septembrie pentru fiecare contract, trebuie să plătești până în lunile aprilie-mai…Te mai păsuim până la sfârșitul lunii scrise în contract. Dacă se trece însă de acest termen, contractul îți încetează valabilitatea. În urma acestor măsuri am observat că mulți și-au plătit datoriile.

Pe proprietăți sunt foarte multe persoane  de etnie care și-au făcut case, așa cum și le-au făcut, dar sperăm măcar să-și plătească terenurile după ce mai întâi le vor măsura, căci dacă vine vreun control, noi le-am spus,  cu aceia nu se pot juca și nimeni nu-i iartă.  Să fie la adăpost și în perfectă legalitate le-am spus mereu. În același timp sunt foarte mulți cu amenzi neplătite pentru diferite infracțiuni. E un lucru bun ce face Guvernul, în sensul că îi constrânge prin diferite mijloace să le plătească… Atenție, nu sunt cazuri speciale, ci pur și simplu nu vor să le plătească. Vin la mine să le dau certificate fiscale că își radiază mașina. Vino mai întâi și plătește-ți datoria și pe urmă lucrurile sunt clare.

Ar trebui să le pună niște condiții ca de exemplu dacă nu-și plătesc amenzile să rămână fără permis.  Vin aici la Primărie și îți râd în nas, te sfidează și au ditamai mașina afară pe care o înregistrează pe numele mamei sau a tatălui, și el își ia ajutor social. Ce vă spune asta? – ne mai spunea interogativ primarul.

Întrebat cum stau cu operatorul de salubritate, primarul Ionel Ciocan ne-a spus:

Până să vin eu, nu se cântărea mașina ce colecta gunoi. Și ne trezeam cu sume exorbitante la factură. Am început să îi cântăresc și am văzut că diferențele erau foarte mari …de la 26 de tone am rămas la 16. Acum de fiecare dată când vin cu mașinile le bag la mine la firmă, le câtăresc, atât  la venire cât și la plecare. Că așa-i românul, vrea să tragă pe Primării, respectiv pe stat. Hai să mai ținem însă și la statul ăsta.”

Referindu-se la cazurile sociale primarul ne spunea că sunt vreo 20 de persoane cu handicap grav. El însă menționa  că pentru a risipi orice suspiciune ar trebui să se mai facă din când în când câte un control privind veridicitatea bolii celor ce aduc astfel de scutiri medicale sau certificate de handicap…

„Unii stau pe la cârciumă și beau toată ziua  și ulterior se dau handicapați. Cei care chiar sunt bolnavi sunt îndreptățiți să ia acești bani cine nu însă…” – preciza primarul Ionel Ciocan într-o primă rundă a dialogului pe care l-am avut recent la sediul Primăriei Găujani.

(Va urma)

Florian Tincu

VREMEA

Giurgiu
cer senin
25.9 ° C
25.9 °
25.9 °
51 %
6.3kmh
5 %
J
33 °
vin
35 °
S
39 °
D
39 °
lun
41 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com