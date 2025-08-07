joi, august 7, 2025
FOTBAL. Axi Adunații-Copăceni a fost eliminată din Cupa României de echipa CSM Cetatea Turnu Măgurele

Miercuri, 6 august, în turul 2 al Cupei României la fotbal, Axi Adunații-Copăceni a cedat,  în fața echipei de Liga a III-a, CSM Cetatea Turnu Măgurele cu scorul de 1-2 (1-1) și a fost eliminată din Cupa României, ediția 2025-2026.

Din păcate oaspeții au marcat golul prin care merg mai departe în Cupa României, în ultimul minut de joc. Pentru Axi a marcat Dănescu min.19. Pentru Cetatea au înscris Bădulescu min. 26 și Marica min. 89. Partida s-a desfășurat pe stadionul din orașul Mihăilești.

 În minutul 30, centralul Matei Șerban din Cluj-Napoca i-a eliminat pe Pătrașcu (Axi) și Mitru (Cetatea).

În urma acestui rezultat, Axi Adunații Copăceni părăsește Cupa României, însă cu capul sus și se pregătește pentru primul meci din noua ediție de Liga a III-a ( 2025-2026).

AXI: Oprică – Simionescu, Năstase, Dănescu, Măncilă – Scumpu, Lassana, Pătrașcu – Dițu, Predescu, A. Tănăsescu. Antrenor: Cristian AXINTE. Au mai evoluat: M. Tănăsescu, Rădăcină și Imoung.

CETATEA: D. Dumitru – Defta, M. Andone, Bînță, Mitrea – Măgărea, Bădulescu, Moumbagna – Mitru, Marica, Luțu. Antrenor: Rodin VOINEA. Au mai evoluat: Pălii, E. Constantin și Ș. Popa.

(Costel Spînu)

