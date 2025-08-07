Avertizorii de integritate dezvăluie cum sunt prăduite bugetele locale: falsuri grosolane și complicități în lanț! Apel deschis către Ilie Bolojan

România – august 2025 – O nouă serie de dezvăluiri zguduie administrația publică locală, după ce mai mulți avertizori de integritate au semnalat, într-un apel public, modurile prin care se fură bugetele primăriilor din întreaga țară, prin rețele organizate, documente false și tăceri convenabile.
Potrivit informațiilor prezentate de acești funcționari curajoși, pierderile uriașe din bugetele locale nu sunt rezultatul crizelor externe, ci al corupției sistemice, care se manifestă în forme dintre cele mai cinice:
Ce au descoperit avertizorii:
Certificate de handicap false – sunt acordate ilegal, uneori contra unor sume de bani sau favoruri, pentru ca persoane perfect apte de muncă să beneficieze de ajutoare sociale, scutiri de taxe și locuri de parcare.
Imobile „dispărute” din baza de date – în unele UAT-uri, clădiri sau terenuri aparținând unor persoane influente sunt șterse din evidențele fiscale, pentru a evita plata impozitelor.
Amenzi „anulate” la comandă – s-a constatat că anumite persoane beneficiază de reduceri sau anulări ilegale ale amenzilor, în urma unor intervenții „de sus”, fără justificare legală.
Apel către Ilie Bolojan
Într-un gest simbolic, avertizorii fac un apel direct către premierul Ilie Bolojan, – devenit simbol al reformei și al administrării eficiente: „Domnule Bolojan, avem nevoie de o reformă reală! Nu mai putem tolera un sistem în care șmecherii fură și săracii plătesc nota! Sprijiniți un cadru legal prin care integritatea să nu fie doar o lozincă, ci o normă!”
Din cauza acestor fraude se estimează că bugetele locale pierd milioane de euro anual, prin astfel de practici. Din lipsa de venituri reale, investițiile în școli, drumuri și spitale sunt blocate, în timp ce funcționarii corecți sunt marginalizați sau amenințați.
Ce ar fi necesar? O bază națională integrată de evidență a bunurilor și sancțiunilor fiscale; un control periodic extern asupra certificatelor de handicap și a facilităților sociale; protecție reală pentru avertizorii de integritate, nu doar pe hârtie și o reforma urgentă a funcției publice locale, prin profesionalizare și depolitizare.
Aceste dezvăluiri vin într-un moment în care încrederea în administrația publică este la un minim istoric. Rămâne de văzut dacă apelul lansat va avea ecou la nivel central și dacă politicienii vor trece de la discurs la acțiune.
Florian Tincu
Foto: Shutterstock, Inquam Photos