CNAIR monitorizează rovinieta cu peste 100 de camere video! Iată lista completă a punctelor în care sunt instalate…!

Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi.
CNAIR a montat 110 camere video acestea sunt amplasate pe toate drumurile naționale și pe autostrăzi. Camerele sunt conectate la un sistem automatizat de monitorizare, conectat la baza națională de date cu vehicule pentru care s-a achitat taxa de drum.
Camerele fotografiază vehiculul, iar softul automatizat „citește” numărul de înmatriculare. Dacă acesta nu e identificat în baza de date, înseamnă că mașina respectivă nu are rovinieta valabilă. Caz în care se emite o alertă, iar un ofițer de poliție va analiza imaginile și va face o verificare suplimentară în baza de date.
Lista completă cu camerele de rovinietă amplasate pe drumurile naționale și la frontieră:
DN1 – Bărcănești/Romanești (cameră dublă);
DN1 – Sebeș;
DN1 – Oșorhei;
DN1 – Timisul de Sus;
DN1 – Sercaia;
DN1 – Vălcele (cameră dublă);
DN1A – Măneciu;
DN1B – Albești (cameră dublă);
DN1C – Jucu;
DN1F – Românași;
DN2 – Iacobesti;
DN2 – Motca;
DN2 – Nicolae Bălcescu (cameră dublă);
DN2 – Mărăcineni (cameră dublă);
DN2A – Giurgeni;
DN2B – Lacu Sărat;
DN3 – Cuza Vodă;
DN5 – Călugăreni (cameră dublă);
DN6 – Mehadia;
DN6 – Coșoveni;
DN6 – Drăgănești Vlașca;
DN6 – Sânnicolau Mare;
DN7 – Nădlac;
DN7 – Sacamas;
DN7 – Călimănești/Seaca;
DN11 – Sănduleni;
DN11 – Lunca Calnicului;
DN11– Harman (cameră dublă);
DN12 – Sfântu Gheorghe;
DN12 – Sândominic;
DN13 – Bălăușeri;
DN13A – District Harghita;
DN15 – Gârleni;
DN15 – Sângeorgiu de Mureș;
DN15 – Vaduri;
DN15 – Călugăreni;
DN17 – Tiha Bârgăului;
DN17 – Vama;
DN18 – Moisei;
DN19 – Decebal;
DN21 – Bărăganul;
DN22 – Movila Miresii;
DN22A – Cataloi;
DN23 – Vulturu;
DN24 – Cosmești;
DN24 – Popricani;
DN24 – Crasna;
DN24B – Rîșești;
DN25 – Șendreni;
DN26 – Vânători;
DN28 – Lețcani;
DN29 – Baisa;
DN38 – Movilița;
DN55 – Bratovoești;
DN56 – Podari;
DN58 – Soceni;
DN59 – Jebel;
DN64 – Ionești;
DN65 – Pielești;
DN65A – Buzoești;
DN66 – Drăguțești;
DN66 – Băcia;
DN67 – Budești;
DN69 – Orțișoara;
DN71 – Ulmi;
DN72 – Brătășanca;
DN73 – Râșnov;
DN75 – Mihai Viteazu;
DN79 – Arad.
frontiera Bechet;
frontiera Calafat;
frontiera Cenad;
frontiera Giurgiu;
frontiera Lunga;
frontiera Naidăş;
frontiera Nădlac II;
frontiera Negru Vodă;
frontiera Ostrov;
frontiera Porțile de Fier I;
frontiera Săcuieni;
frontiera Turnu;
frontiera Vălcani.
Locația exactă a acestor camere nu este specificată de CNAIR, ci doar zona generală în care sunt amplasate.
Sursa: CNAIR