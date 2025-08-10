Mare petrecere, mare, în a doua zi a Bâlciului „Sfintei Maria”, la Giurgiu! „Răsfoiți„ momentele importante de ieri… (Foto + VIDEO)

După ce vineri, 8 august, s-a făcut deschiderea oficială a Bâlciului dedicat sărbătorii de Sfântă Maria, sâmbătă giurgiuvenii au dat năvală în zona amenajată acestui gen de manifestări, platoul din jurul Parcului Tineretului, adiacent Hotelului „Steaua Dunării”…
A doua zi de petrecere a debutat dis-de-dimineață cu o simfonie în tonuri înalte: manelele care se luptau cu difuzoarele de la carusel și țipetele copiilor convinși că trenulețul „Dragonul Furios” e un roller-coaster NASA. Printre gogoși, vată pe băț și mici, se mai găsea și câte un mic detaliu folcloric: tarabele cu „produse tradiționale” made în China.
Atmosfera a fost condimentată de întrecerile amatorilor de forță: „cine sparge mai repede porumbul fiert”, dar și de legendele locale, cum că la bâlci poți găsi „dragostea vieții”… dacă nu-ți ia fața aburul de la grătare.
Cei mici au urcat în carusele, doritori să se bucure din plin de aceste momente cu care nu se vor mai întâlni prea curând…
Amatorii de adrenalină au urcat pe tentaculele mecanice ale caracatiței instalate de către organizatori…
Curiozitate, forfotă, pretext de socializare și de divertisment cu familia și prietenii…Și e abia a doua zi din cele 7 dedicate acestei sărbători.
Încă puțină adrenalină nu strica până la momentul mult așteptat al spectacolului pe care-l aștepta toată lume,,,mai ales adolescenții!
Dar înainte de toate hai să ne răsfățăm gustând „Ceva Bun”!
Și dacă tot ai trecut pe aici nu evita nici rulota cu delicii, chiar dacă ai câteva kilograme în plus pe burtă și șolduri…
Ia gogoașa neamuleeee!/ Ia gogoașa înfuriată/ pudrată și parfumatăăăă…!
Și după atâta dulce parcă ar merge și un mic la grătar stins cu bere…Ce ziceți…Încercăm?
Și acum să înceapă distracția, dați muzica mai tare să sculăm și morții din cimitir…Doamne iartă-ne! Că dacă-i bal, bal să fie!
Domnul G…
Fox și SHARPU…
…și nu în ultimul rând, trupa „Narcotic Sound” au urcat pe rând pe scenă…N-a fost o seară ca la un Beach Please, dar sutele de tinerii strânși în fața scenei chiar s-au distrat la maxim, deși versurile melodiilor pe care le-au fredonat, urlând din toți rărunchii, pe ici pe colo, au fost destul de deocheate!
Cine nu a vrut zbânțuială a luat loc în mașinuțe, ce s-a dorit pentru mulți, un prim test înainte de a încerca ( peste câțiva ani, evident) să dreseze caii putere al vreunui bolid pe 4 roți…
Și după toate acestea, hai cu toții spre casă, că e aproape miezul nopții…Mâine e duminică așa că distracția poate să continue… Concluzia? Mare petrecere, mare… dar tot mai mare a fost coada la grătar!
Deși cei cu care am stat de vorbă ne spuneau că TVA-ul,reajustat de la 1 august, cât și lăcomia comercianților a făcut ca prețurile produselor să fie extrem de „condimentate”, aproape de neconsumat!
Una peste altă, până vineri, de sărbătoarea Sfintei Maria aveți tot timpul să vă distrați căci la Giurgiu zilele de bâlci continuăăăăă!
(Foto : amatori)