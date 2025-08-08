vineri, august 8, 2025
Jurnal giurgiuvean
Nereguli grave descoperite la supermarketul LIDL din Giurgiu – produse expirate și diferențe de preț la casă

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit din nou nereguli majore la un supermarket LIDL din municipiul Giurgiu, în urma unui control efectuat zilele trecute.

Potrivit inspectorilor, pe rafturile magazinului au fost găsiți pepeni cu semințe încolțite, semn că fructele erau deja alterate, ouă sparte și produse cu termenul de valabilitate expirat. De asemenea, au fost identificate diferențe între prețul afișat la raft și cel de la casa de marcat, situație care poate induce în eroare consumatorii.

ANPC a dispus retragerea imediată de la vânzare a produselor neconforme, sancționarea unității și măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Autoritățile reamintesc că astfel de practici nu doar că afectează încrederea clienților, dar pot pune în pericol sănătatea publică. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție produsele achiziționate, precum și bonul fiscal, pentru a sesiza eventualele diferențe de preț.

Se pare că nu este prima dată când acest supermarket din Giurgiu este vizat de controale și sancțiuni, ceea ce ridică semne de întrebare privind respectarea normelor de calitate și siguranță alimentară.

