Conform Ordinului 4837, la angajare statul nu mai cere nicio diplomă…Acum poți primi o calificare recunoscută de stat printr-o simplă testare!

De foarte multe ori ne întrebam de ce pentru statul român contează în primul rând diploma obținută de o persoană și de ce nu contează ceea ce știe să facă cel ce solicită angajarea, așa cum se întâmplă în general în țările dezvoltate ale lumii.
Pentru prima oară, însă, statul român recunoaște oficial ce ai învățat în afara școlii. Ai lucrat ani de zile ca frizer, bucătar, instalator, mecanic, îngrijitor sau tâmplar, dar n-ai nicio diplomă? Acum poți primi o calificare recunoscută de stat printr-o simplă testare. Fără să faci cursuri. Fără să reiei școala. Fără diplome false.
Ministerul Educației a semnat un Ordin care permite asta. Este un Ordin pentru aprobarea metodologiei anexă la O.M.E nr. 4837/29.07.2025.
Prin acest ordin statul recunoaște oficial competențele dobândite „la locul de muncă”, fără școală, printr-un sistem de evaluare bazat exclusiv pe testare practică și teoretică.
Astfel, persoane cu experiență în construcții, bucătărie, ospătărie, electricitate, șoferie și alte meserii pot obține un certificat recunoscut de autorități, care le atestă calificarea și le oferă șanse reale pe piața muncii.
Măsura reprezintă prima oportunitate concretă pentru cei care au muncit ani de zile, dar nu au urmat un program formal de pregătire, să fie tratați la fel ca lucrătorii calificați prin școală. În plus, certificarea oficială le poate aduce salarii mai mari și acces la posturi mai bine plătite, atât în țară, cât și în străinătate.
Autoritățile subliniază că evaluarea va fi riguroasă, pentru a garanta că doar persoanele cu adevărat competente vor primi certificatul. Programul urmează să fie extins treptat în toate județele, fiind deja anunțat interes din partea mii de lucrători din domeniile vizate.
