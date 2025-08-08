Șoferii care nu achită amenda vor rămâne fără permis! 

Mai mult, permisul de conducere poate fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care i-a fost suspendat, arată proiectul de lege privind reforma administrației publice. Conform documentului Ministerului Dezvoltării, cei care nu plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile nu vor mai putea conduce: „Deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”. Situația giurgiuvenilor Momentan, nu există publicat un raport consolidat privind numărul exact al giurgiuvenilor cu amenzi neachitate. Inspectoratul de PolițieGiurgiu nu a făcut disponibile aceste informații în sursele disponibile public. Totuși, estimări bazate pe date din anii precedenți indică o cifră de câteva mii de sancțiuni neplătite la nivelul județului – un număr relevant, dar care necesită confirmare oficială. (Jurnal)