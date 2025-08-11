PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 14 AUGUST 2025

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.425/08.08.2025
PROIECTE HOTĂRÂRI:
Proiect de hotărâre nr.155/05.06.2025 privind modificarea și completarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice şi juridice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.164/26.05.2022:
Proiect de hotărâre nr.191/14.07.2025 privind acceptarea de către Municipiul Giurgiu a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 149 mp., situat în Municipiul Giurgiu, în vederea includerii în domeniul public și extinderii Aleei Magnoliei:
Proiect de hotărâre nr.192/14.07.2025 privind acceptarea de către Municipiul Giurgiu a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 71 mp., situat în Municipiul Giurgiu, în vederea extinderii Intrării Lotrului:
Proiect de hotărâre nr.194/16.07.2025 privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:
Proiect de hotărâre nr.195/17.07.2025 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu:
Proiect de hotărâre nr.196/17.07.2025 privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Giurgiu și Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu:
Proiect de hotărâre nr.197/17.07.2025 privind darea în administrarea a unui spațiu din incinta imobilului situat în șoseaua Prieteniei, nr.2, către Direcția Poliției Locale Giurgiu:
Proiect de hotărâre nr.202/18.07.2025 privind vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Giurgiu către titularii contractelor de închiriere:
Proiect de hotărâre nr.205/21.07.2025 privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, anul 2025 din instituţiile de tip gimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu:
Proiect de hotărâre nr.206/21.07.2025 privind aprobarea încheierii unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea”):
Proiect de hotărâre nr.207/22.07.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu:
Proiect de hotărâre nr.208/22.07.2025 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.:
Proiect de hotărâre nr.209/24.07.2025 privind modificarea și completarea Metodologiei privind acordarea/restituirea cardurilor de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.214/30.06.2021:
14. Proiect de hotărâre nr.210/24.07.2025 privind modificarea Hotărârii nr.268/28.09.2023 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu modificările ulterioare:
Proiect de hotărâre nr.211/24.07.2025 privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:
Proiect de hotărâre nr.213/24.07.2025 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.:
Proiect de hotărâre nr.214/24.07.2025 privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Giurgiu a unui pachet de 90 acțiuni deținute de Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. la Societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.:
Proiect de hotărâre nr.193/15.07.2025 privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A. pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație:
Proiect de hotărâre nr.218/29.07.2025 privind aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2025:
INFORMĂRI:
Informare privind Recursul formulat în dosarul nr.349/122/2025 având ca obiect suspendarea taxei de dezvoltare urbană.
