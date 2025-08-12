La incendiul de la Grădinari, de luni după amiază, pompierii au intervenit inclusiv cu o autospecială cu roboți!

Pentru că focul amenința – așa cum vă anunțam în cursul după amiezei de 11 august, o fabrică de mase plastice – s-a intervenit inclusiv cu autospecială cu roboți, în curtea depozitului în care se aflau materiale plastice ce erau pregătite pentru reciclat.

Incendiul încă se manifesta violent, ieri seară, arderea fiind întreținută de vântul care a bătut cu putere.