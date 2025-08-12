La incendiul de la Grădinari, de luni după amiază, pompierii au intervenit inclusiv cu o autospecială cu roboți!

UP DATE. Revenim cu noi date despre incendiul de proporții izbucnit ieri (11 august), după amiază, în localitatea Grădinari din județul Giurgiu.
Pentru că focul amenința – așa cum vă anunțam în cursul după amiezei de 11 august, o fabrică de mase plastice – s-a intervenit inclusiv cu autospecială cu roboți, în curtea depozitului în care se aflau materiale plastice ce erau pregătite pentru reciclat.
Incendiul încă se manifesta violent, ieri seară, arderea fiind întreținută de vântul care a bătut cu putere.
Având în vedere cantitatea mare de fum degajată de incendiu, mesajul RO-ALERT a fost retransmis pentru locuitorii din localitățile adiacente: Zorile, Grădinari, Buturugeni și Ogrezeni, pompierii recomandându-le locuitorilor să evite zona, să închidă ferestrele și să nu se expună la fum.
Sursa: IGSU Giurgiu