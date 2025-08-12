Doi copii au fost răniți într-un accident rutier produs luni seară…(FOTO)

Accident rutier pe DN6, luni 11 august, la Mihăilești: doi copii au fost răniți după ce mașina a lovit parapetul…
Seara de marți a fost marcată de un grav accident rutier pe DN6, în apropierea sensului giratoriu de la ieșirea de pe centura orașului Mihăilești către Ghimpați. Un singur autoturism a fost implicat, după ce a pierdut controlul și a lovit parapetul metalic de pe marginea drumului.
La locul incidentului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, Detașamentului Giurgiu și ISU București-Ilfov, cu o autospecială de descarcerare, o mașină de stingere, o unitate de terapie intensivă mobilă, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, două ambulanțe SMURD și două ambulanțe SAJ, alături de echipaje de poliție.
În urma impactului, doi copii – o fată de 13 ani și un băiat de 11 ani – au fost răniți și transportați de urgență la spital. Alte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la unitatea de primiri urgențe. Alte două persoane au primit îngrijiri la locul evenimentului, refuzând însă transportul la unitatea de primiri urgențe.
Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea incendiilor, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.
Sursa: IGSU Giurgiu