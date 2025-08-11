luni, august 11, 2025
Incendiu de proporții în localitatea Grădinari din Județul Giurgiu. Focul amenință o fabrică de mase plastice din zonă…

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că incendii de amploare se manifestă simultan în județele Giurgiu și Mehedinți. În pericol sunt o fabrică de mase plastice, un depozit de cereale, o fermă și mai multe gospodării.

Potrivit IGSU, în județul Giurgiu, în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Vântul puternic a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de mase plastice. Pentru a opri propagarea incendiului, la fața locului acționează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și cinci de la ISU București-Ilfov.

La orele după amiezei, spre seară, focul încă nu fusese stins în totalitate….

Sursa IGSU Giurgiu

