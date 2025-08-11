Lipsă totală de inițiativă în Consiliul Local Giurgiu: Raportul consilierului Codruț Cîinaru scoate la iveală „pauza” dintre noiembrie 2024 și martie 2025

luni, august 11, 2025
Jurnal giurgiuvean
Un raport de activitate întocmit de consilierul local Codruț Cîinaru , reprezentant al USR, arată o realitate îngrijorătoare privind nivelul de implicare al aleșilor din Giurgiu: în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, acesta nu a depus niciun proiect de hotărâre!!

Situația nu pare a fi un caz izolat, ci reflectă o tendință generală în rândul mai multor consilieri locali, unde activitatea se rezumă adesea la votarea proiectelor venite dinspre executiv, fără inițiative proprii.

Specialiști în administrație publică subliniază că rolul consilierilor nu este doar acela de a aproba propuneri, ci și de a veni cu soluții concrete pentru problemele comunității. „Un mandat fără proiecte este un mandat fără amprentă personală asupra dezvoltării orașului”, spun aceștia.

În lipsa inițiativelor, Giurgiu riscă să piardă oportunități importante de finanțare sau să rămână blocat în rezolvarea punctuală a problemelor curente, fără strategii pe termen lung.

Raportul consilierului Cîinaru ridică întrebări despre transparență, responsabilitate și despre modul în care cetățenii sunt reprezentați în forul decizional al municipiului. Rămâne de văzut dacă această „pauză” legislativă va continua și în restul mandatului sau dacă, odată cu dezvăluirea publică a datelor, se va produce o schimbare reală de atitudine.

