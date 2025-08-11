Crimă șocantă în comuna Roata de Jos: un bărbat din Dealu, ucis de vecin…

marți, august 12, 2025
Luni, 11 august, în jurul orei 17:00, liniștea localității Dealu, județul Giurgiu, a fost spulberată de un incident violent. Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin.

Echipajele de poliție au ajuns rapid la fața locului, unde au găsit victima fără semne vitale. Din primele informații, între cei doi bărbați ar fi izbucnit un conflict spontan, degenerând într-o agresiune fizică.

Din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, județul Giurgiu, în urma unor neînțelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat, de 71 de ani, din aceeași localitate, rezultând decesul acestuia.

Criminaliștii și procurorii au demarat imediat cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care a avut loc tragedia. Suspectul a fost reținut și urmează să fie audiat, urmând ca instanța să decidă măsurile preventive.

Comunitatea locală este profund marcată de eveniment, mai ales că atât victima, cât și agresorul se cunoșteau de ani de zile și nu existau, aparent, conflicte grave între ei.

Cazul este cercetat pentru omor, iar ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

