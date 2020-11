Faptul că cei de la DGASPC Giurgiu sunt cu mult în urmă în ceea ce privește încasarea salariilor nu mai este un secret. Mai mult, în nenumărate rânduri, angajații Direcției au cerut sprijinul tuturor factorilor de decizie pentru remedierea situației. La scurt timp de la învestirea sa în funcție, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, a scris, pe contul său de socializare, următorul mesaj:

„Susținere pe linie pentru salariile angajaților de la DGASPC?!

E bine, aici. Rău e ca, la aceeași instituție sunt datorii neplătite de 18 miliarde lei vechi, multe încă din lunile aprilie-mai, alte 25 miliarde datorii la spital, între care 12 miliarde reprezintă datorii pentru încălzire și energie electrică, pe întreg sezonul trecut, ca sa nu mai spun ca exista deja notificare pentru executare silită aferentă facturilor de energie electrică neplătite in ultimul an, alte vreo 4,5 miliarde. Tot lei, tot vechi și tot demagogie ieftină la susținătorii de ocazie…

PS Salariile restante pentru luna septembrie vor fi plătite salariaților DGASPC săptămâna viitoare, odată cu salariile celorlalte instituții. La rectificarea de luna aceasta, guvernul va asigura toate sumele restante.

Multumim Gabi Horga, multumim celor implicați in soluționare, multumim angajaților DGASPC pentru înțelegere și răbdare!”, a mai scris Dumitru Beianu pe facebook-ul personal.

(Jurnal)