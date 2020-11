Un scandal monstru s-a iscat în plină stradă, în localitatea Vitănești din județul Teleorman. Protagoniști, în afara polițiștilor, au fost doi bărbați, ce s-a dovedit că sunt din Giurgiu. Mai mult, unul dintre cei doi susține că a fost martor cheie la evenimentele ce au îngrozit România la sfârșitul săptămânii trecute, când, pe marginea Drumului Național 6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, a fost incendiat cadavrul unei tinere. Totodată, același bărbat susține că, de fapt, el este cel care ar fi stins incendiul, și nu echipajul de poliție, așa cum a sunat informația oficială.

„Doi bărbați din Giurgiu au ajuns încătușați la sediul Poliției Alexandria, după ce au făcut scandal în trafic.

Incidentul a avut loc în localitatea Vitănești, județul Teleorman.

Un echipaj de la Biroul Rutier Alexandria a oprit în trafic un autoturism Citroen care depășise cu mult viteza legală în localitate.

La volan se afla o femeie care nu a intenționat să pornească o altercație cu agenții, însă nu la fel de civilizați au fost cei doi bărbați care se aflau cu ea în mașină.

Vizibil nervoși, mirosind zdravăn a alcool și puși pe ceartă, pasagerii au început circul.

I-au cerut șoferiței să nu prezinte actele autoturismului și au început să țipe pe stradă, pe motiv că ei nu sunt de acord cu nici o sancțiune.

Mai mult, cei doi indivizi au aruncat cu pietre spre polițiști și i-au luat la înjurături, pe fondul consumului de alcool care le dădea…aripi.

Unul dintre cei doi a fost încătușat, celălalt filma și țipa.

Ulterior, după ce polițiștii i-au cerut să se liniștească și acesta a refuzat, a fost încătușat și cel care se filma.

Ambii indivizi au ajuns la sediul Poliției Alexandria, unde au fost sancționați cu 3500 lei”, scriu cei de la site-ul teleormănean TOTAL IMPACT.

Filmarea a fost făcută publică de postul de televiziune România TV, care a precizat că unul dintre cei încătușați ar fi fost martor ocular la momentul incendierii tinerei al cărei cadavru a fost găsit pe marginea Drumului Național 6.

„Am plecat de la serviciu undeva, pe la ora 21,10, am făcut un ocol spre Săbăreni, de unde mi-am luat nepoțelul și am pus GPS-ul, să ajungem acasă, suntem mutați de puțin timp și nu știm foarte bine drumurile. La aproximativ 5 metri se vedea o flacără arzând. Și erau mai multe mașini oprite, și erau și persoane strânse. Am depășit mașinile, și din mașină am văzut un trup de om. Am oprit mașina, am coborât cu soția și băiatul, ne-am apropiat, am coborât în șanț, până am ajuns la aproape un metru și jumătate, și se vedea pe pulpa dreaptă pielea nearsă. Am făcut și poze, dar pentru că băiatul meu nu a folosit blițul, nu se vede foarte bine. Dar vă spun că se vedea pulpa dreaptă, cu pielea nearsă. Pozele s-au făcut și în timp ce ardea, și după ce s-a stins incendiul. Atunci a venit un echipaj de poliție, cam la 15 minute după ce am ajuns eu, dar repet era deja stins incendiul…Eu i-am spus soției să meargă la mașină să ia stingătorul, și nu mai știu cine l-a luat, și cine a stins incendiul…După ce a venit echipajul, ei au confirmat că e un cadavru, și au spus să eliberăm locul. Vă dați seama, toți cei care eram acolo am fost șocați…La poliție cu acest subiect am ajuns luni (n.r. 2 noiembrie), când m-am dus la IML pentru certificat medico-legal după comportamentul domnilor polițiști din Teleorman…Atunci de la IML m-au trimis la Spital, pentru că tremuram tot, și mi-au spus că e mai importantă sănătatea, apoi de la Spital au chemat un echipaj de poliție, și atunci am aflat că sunt căutați martori….Atunci am spus și eu ce știam ”, declara, la postul RomâniaTV, martorul Andrei Tănase.

(Jurnal)