Un nou centru de Asistență Socială și Protecția Copilului se ridică în orașul Bolintin Vale

                                            Comunicat de presă

Alături de președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Florin Petcu, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Giurgiu, Vișinel Costel Bălan, a vizitat, în data de 6 august 2025, șantierul Campusului „Lumya” din orașul Bolintin Vale.

Lucrările de construcție ale acestui Centru multifuncțional, destinat adulților cu autism sever și adolescenților cu autism, sunt în plină desfășurare.

Acesta va fi construit pe un teren în suprafață de 21.500 mp, situat în intravilanul orașului Bolintin Vale, aflat în patrimoniul public al județului Giurgiu și pus la dispoziție cu titlu gratuit, Asociației „NIA Neurodiversity Academy”.

Îmi exprim aprecierea pentru acest proiect de anvergură, initiat de Asociația „NIA Neurodiversity Academy”. Avem în vedere implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu în demersurile necesare obținerii licențierii, precum și identificarea potențialilor beneficiari, cu domiciliul în județul Giurgiu, care vor putea fi incluși în acest proiect ce va viza derularea de programe precum activități educaționale, terapii specifice.

Apreciez, de asemenea și faptul că se va avea în vedere derularea de programe specifice de socializare pentru persoanele din grupul țintă, activități prin care vor putea fi dezvoltate abilități de comunicare si de participare activă în comunitate, dar și desfășurarea de activități de informare și consiliere pentru familiile adulților și adolescenților diagnosticați cu autism.

Împreună cu președintele Consiliului Județean Giurgiu am purtat aici discuții cu președinta Asociației „NIA Neurodiversity Academy”, cu echipa tehnică responsabilă de lucrările de construcții, cu primarul orașului Bolintin Vale și am fost plăcut impresionat să văd felul în care evoluează lucrurile și cum oameni de bună credință și-au unit forțele pentru a construi acest campus, destinat sprijinirii și integrării persoanelor cu autism, demers în cadrul căruia vor fi implementate programe de terapie și îngrijire individualizată, activități care vor stimula dezvoltarea abilităților de relaționare, dar și oportunități educaționale care vor corespunde cerințelor cognitive și afective ale acestora” – a declarat Vișinel Costel Bălan, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Asociația „NIA Neurodiversity Academy” există un acord de cooperare în vederea realizării în comun a unui Centru multifuncțional cu terapii specifice și rezidențiale destinate adulților cu autism sever și adolescenților cu autism.

Obținerea surselor de finanțare este atribuția Asociației, iar printr-o hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu, din martie 2025, a fost aprobată prelungirea perioadei de execuție a proiectului Centrului multifuncțional, termenul inițial de finalizare fiind martie 2025.

D.G.A.S.P.C. Giurgiu

