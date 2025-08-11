Deși a raportat pierderi financiare anuale, Direcția Silvică Giurgiu a acordat calificative de „foarte bine” și sporuri speciale pentru angajați!

Corpul de Control al Ministerului Mediului a descoperit pierderi financiare mari, înregistrate timp de cinci ani consecutivi, la șase direcții silvice din cadrul Romsilva – printre care se află și Direcția Silvică Giurgiu.

Verificările au vizat indicatorii financiari, modul de gestionare a resurselor umane, utilizarea fondurilor speciale destinate pădurilor, dar și modul de acordare a premiilor și a participării la profit pentru angajați.

Deși Direcția Silvică Giurgiu a raportat pierderi, inspectorii au constatat că instituția a acordat calificative de „bine” și „foarte bine” personalului, însoțite de sporuri ocazionale și, se pare, chiar cu titlu special. Aceste beneficii au fost plătite din fondurile proprii, în ciuda situației financiare negative.

Surse apropiate anchetei spun că modelul nu este unul izolat, ci se regăsește și în alte direcții silvice din țară, unde performanțele declarate în evaluări nu reflectă realitatea economică din documentele contabile.

Ministerul Mediului urmează să analizeze raportul final și să decidă dacă vor fi impuse măsuri disciplinare, recuperarea sumelor sau chiar sesizarea organelor de anchetă.

„În anul 2022, conducerea RNP Romsilva a acordat calificativul „Foarte Bine” directorilor a 9 Direcţii Silvice (DS Bistriţa Năsăud, DS Brăila, DS Constanţa, DS Galaţi, DS Giurgiu, DS Ialomiţa, DS Mehedinţi, DS Teleorman şi DS Tulcea), iar angajaţii unităţilor silvice au beneficiat de premii (altele decât cele ocazionale) în cuantum total de 15.244.673 lei, cu toate că în acelaşi an Direcţiile Silvice respective au înregistrat pierderi financiare semnificative în cuantum total de 46.902.185 lei”, se arată în document.

Echipa de control din cadrul MMAP a solicitat Regiei să prezinte modul de repartizare a fondului de participare la profit a salariaţilor şi stabilirea criteriilor de acordare a acestuia.

În urma acestui control, raportul a fost transmis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea efectuării de cercetări specifice.