Incendiu în comuna Stoenești, județul Giurgiu: Două locuințe și un adăpost de animale, puse în pericol…

Un incendiu izbucnit astăzi, 11 august, în jurul prânzului, într-o gospodărie din comuna Stoenești, județul Giurgiu a pus în pericol două locuințe și un adăpost de animale.
La fața locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni și Secției Mihăilești, cu două autospeciale de stingere.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent într-o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 50 mp. Intervenția promptă a pompierilor a reușit să împiedice extinderea flăcărilor la două case, un adăpost pentru animale și circa 100 de baloți de paie.
Au ars aproximativ 100 de baloți de lucernă, mobilier și material lemnos, toate depozitate în anexă.
Cauza probabilă de producere a evenimentului a fost scurtcircuitul.
Informare preventivă
Pentru înlăturarea pericolului de incendiu ce poate apărea pe timpul exploatării instalației electrice, trebuie adoptate următoarele măsuri:
verificați periodic instalaţia electrică, cu ajutorul personalului autorizat;
nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite. În cazul în care observaţi că priza se mişcă sau că în jurul întrerupătorului există orificii libere, cereţi ajutorul unui specialist pentru schimbarea prizei/întrerupătorului şi pentru izolarea zonei respective;
nu utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher;
nu alimentaţi mai mulţi consumatori electrici din acelaşi prelungitor, concomitent;
nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi deoarece acestea pot fi oricând surse generatoare de incendiu.