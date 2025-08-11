Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: Au crescut cazurile de Coronavirus!

luni, august 11, 2025
În primele zece zile ale lunii august, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, s-au prezentat un număr de 1.200 de pacienți, după cum arată și tabelul de mai jos, cei  mai mulți fiind persoane adulte (1061 și doar 402 copii), din care doar 263 au fost internați.

După cum ne spunea asistenta șefă a UPU, Diana Ionescu (foto), a crescut numărul accidentelor rutiere (9), cât și numărul de AVC-uri (accidente vasculare), 12  dintre ele au necesitat internări.

La fel de îngrijorător este numărul celor ce s-au prezentat cu simptome de COVID 19 . Este vorba despre 28 de persoane, foarte multe în raport cu ceea ce s-a înregistrat până în această șună, de la începutul anului, din rândul cărora au fost internați 26, pe fondul răcelilor contactate, a virozelor (IACRS) – 112 pacienți.

Așa cum arată și tabelul de mai jos, în rest se observă – așa cum scriam și într-un material anterior – o mărire a numărului de pacienți cu afecțiuni digestive, cauzele fiind variate : consum de băuturi reci, de produse cu conținut mare de substanțe toxice, legume și fructe ce conțin agenți de coacere și creștere rapidă.

