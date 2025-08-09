sâmbătă, august 9, 2025
În data de 16 august 2025, în Comuna Oinacu va continua campania de sterilizare, GRATUITĂ , a animalelor!

În data de 16 august – 2025, Primăria comunei Oinacu din județul Giurgiu va găzdui o nouă rundă, importantă, în cadrul campaniei de sterilizare GRATUITĂ a animalelor de companie.

Acțiunea dedicată exclusiv câinilor și pisicilor cu sau fără stăpân, s-a bucurat în urmă cu două săptămâni de o numeroasă participare din partea cetățenilor preocupați de bunăstarea animalelor și de controlul populației de animale fără adăpost.

       Inițiativă pentru o comunitate mai curată și mai sigură

Campania este  organizată în colaborare cu o echipă de medici veterinari și voluntari. Ea urmărește reducerea numărului de animale abandonate și prevenirea înmulțirii necontrolate a acestora – o problemă semnalată constant de autorități și locuitori.

                               Sprijin pentru toți locuitorii

Procedura este complet gratuită, atât pentru animalele cu stăpân, cât și pentru cele de pe străzi. Proprietarii care își aduc  animalele vor beneficia și de consultații veterinare de bază, sfaturi privind îngrijirea corespunzătoare și o informare despre beneficiile sterilizării.

                            Continuitatea programului

În funcție de  interesul  manifestat la nivelul comunității, Primăria Oinacu  ar putea să repete campania la o dată următoare, în funcție de disponibilitatea echipelor medicale și de cererea locală.

                                     Programări la tel: 0762 920 263

 Animalele nu trebuie să mănânce cu 12 ore înainte de intervenție

 

(Jurnal)

