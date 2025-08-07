OPEC+ majorează producția, prețul petrolului scade: Arabia Saudită și aliații vor să recâștige cota de piață. Prețul carburantului ar putea scădea și la noi…

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi (OPEC+) au anunțat o nouă majorare a producției de petrol, într-o mișcare strategică menită să recâștige din cota de piață pierdută în fața producătorilor independenți și a energiilor alternative.
Consecința imediată: scăderea prețului barilului de petrol pe piețele internaționale. În urma anunțului, cotațiile futures ale țițeiului Brent și WTI au înregistrat o scădere cu 2–3%, cu tendință de depreciere și în săptămânile următoare.
Ce înseamnă asta pentru România și prețul la pompă?
Dacă scăderea prețului petrolului se menține, este de așteptat ca în 1–2 săptămâni, lanțul de distribuție intern să înceapă să reflecte ieftinirea în prețurile la pompă.
Estimare: prețul la benzină și motorină ar putea scădea cu 20–30 de bani pe litru, în funcție de cotațiile internaționale și de politica de preț a marilor companii petroliere din România.
Totuși, această ieftinire nu este garantată și poate fi întârziată sau parțial absorbită de taxe (accize, TVA) și marjele comercianților.
De ce OPEC+ mărește producția?
Experții în energie spun că decizia vine în contextul în care țările OPEC+ se tem că pierd controlul asupra prețului global și că cererea a crescut mai lent decât se anticipa în piețele asiatice și europene. Iar odată cu asta, producători rivali, precum SUA și Canada, au crescut exporturile și au profitat de prețurile mari.
În Concluzie: Decizia OPEC+ este o veste bună pentru consumatori și pentru economie în general. Dacă se menține tendința de ieftinire, românii ar putea plăti mai puțin pentru fiecare plin de carburant, chiar din a doua parte a lunii august. Acest lucru îl confirma într-un număr anterior al cotidianului nostru Președintele benzinarilor independenți din România, Ion TACHE.