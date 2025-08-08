Angajatorii cetățenilor străini, controlați de inspectorii ITM. Ce deficiențe au fost găsite în județul Giurgiu, la agenții economici…

Rezultatele campaniei naționale de control la angajatorii de cetățeni străini pe teritoriul României
În perioada 28.07.2025 – 01.08.2025 la nivelul întregii țari, Inspecția Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat o Campanie Națională de control la angajatorii cetățenilor străini referitoare la respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă cât și al securității si sănătății în muncă , precum si prevederile OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă si detașarea străinilor pe teritoriul României , având ca obiective principale identificarea muncii nedeclarate, verificarea modului prin care angajatorii români primesc la muncă pe teritoriul Romaniei lucrătorii străini ca salariați proprii sau detașați, garantarea în plată a salariului minim brut, respectarea prevederilor privind timpul de muncă si de odihnă, diminuarea consecințelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea regimului străinilor pe teritoriul României dar si asigurarea condițiilor de muncă sigure si sănătoase pentru lucrătorii cetățeni străini, informarea și instruirea acestora cu privire la riscurile specifice activității desfășurate, adaptarea instruirii SSM la nivelul de intelegere al lucrătorilor străini, verificarea modului în care lucratorii străini aplica corect măsurile de securitate, inclusiv utilizarea echipamentelor de muncă și de protecție puse la dispoziție, evaluarea riscurilor profesionale la care sunt expuși cetățenii străini și implementarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor.
La nivelul Municipiului si județului Giurgiu, în domeniul relațiilor de muncă au fost controlați un număr de 11 agenți economici.
Au fost constatate 17 de deficiențe , pentru care au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităților constatate (depășirea timpului de muncă la persoanele încadrate cu contract de muncă cu timp parțial, neintocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariații lucrători straini, neacordarea sporurilor pentru muncă prestată în zile de repaus săptămânal si/sau în zile de sarbatori legale, neacordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive ).
Totodată a fost aplicată o sancțiune contravenționala in valoare de 60000 de lei pentru încălcarea art. 260 alin.1 lit e 3 din Lg. 53/2003 republicată, modificată si completată, în speță depășirea timpului de muncă la contractele cu timp parțial.
În domeniul securității si sănătății în muncă au fost controlati un numar de 9 agenți economici , fiind depistate 23 deficiențe ( lipsa semnalizărilor de securitate si sănătate adecvate activității desfășurate; neasigurarea de către angajator si/sau neutilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție în timpul realizării sarcinilor de muncă; neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare a instructajelor în domeniul sănătății si securității în muncă; lipsa truselor sanitare) pentru care au fost dispuse masuri de remediere .
De asemenea au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale , respectiv 7 avertismente si o amendă contravențională în valoare de 4000 lei pentru încălcarea art. 39, alin. 4 din Lg. 319/2006.
ITM Giurgiu