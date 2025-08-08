vineri, august 8, 2025
Jurnal giurgiuvean
Trei incendii în județul Giurgiu, cu o cauză comună: Fumatul!

Intervenții la incendii și măsuri preventive

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu au acționat, în ultimele 24 de ore, pentru gestionarea mai multor situații de urgență, cele mai multe dintre acestea fiind incendii de vegetație uscată și miriște.

Trei incendii au avut drept cauză probabilă fumatul în locuri nepermise. Acestea s-au produs în localitățile Bulbucata, pe un teren viran (aproximativ opt ha de vegetație uscată, lăstăriș și miriște de rapiță), Mihăilești, într-o gospodărie (în jur de 100 mp de vegetație uscată, trei anvelope, resturi de cherestea, o motosapă) și Novaci, pe un teren viran (aproximativ 4.000 mp de vegetație uscată, lăstăriș și mărăciniș).

Au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, cu trei autospeciale de stingere și o cisternă.

Atenție la scânteile mecanice provenite de la aparatele de tăiere sau sudură

Ieri, în jurul prânzului, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni au fost solicitați să intervină pe o stradă din localitatea Adunații Copăceni. Ajunși la fața locului cu o autospecială de stingere, aceștia au constatat faptul că ardeau vegetație uscată și deșeuri menajere pe o suprafață de aproximativ 250 mp.

Două incendii au avut drept cauză probabilă focul în aer liber lăsat nesupravegheat. Acestea s-au produs în localitățile Florești (aproximativ 300 mp de vegetație uscată și mărăciniș) și Putineiu (aproximativ 30 ha de miriște de grâu).

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentelor Giurgiu și Bolintin Deal, cu două autospeciale de stingere.

Informare preventivă

Pentru a preveni izbucnirea unor incendii și pentru a proteja atât viața și bunurile oamenilor, cât și mediul înconjurător, pompierii giurgiuveni reamintesc câteva măsuri esențiale de siguranță:

  • Nu folosiți focul deschis în spații deschise în perioada de secetă și temperaturi ridicate, în special în zonele cu vegetație uscată sau miriște;

  • La folosirea utilajelor agricole, verificați și întrețineți periodic echipamentele pentru a preveni scânteile mecanice care pot declanșa incendii;

  • Evitați folosirea fierăstraielor mecanice sau a altor unelte ce pot produce scântei în apropierea zonelor cu vegetație uscată;

  • Nu aruncați resturi de țigări sau alte materiale aprinse în zonele cu vegetație uscată;

  • În cazul observării unui foc necontrolat, anunțați imediat serviciile de urgență la numărul 112.

Totodată, atragem atenția asupra faptului că legislația privind protecția mediului interzice arderea miriștilor, a turbăriilor, a litierei pădurii, a stufului, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase. Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii și deținătorii de terenuri, cu titlu sau fără titlu, au obligația de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, a turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase. Nerespectarea acestor prevederi legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Precizăm faptul că, după fiecare incendiu de vegetaţie uscată sau miriște de pe terenurile arabile, ISU înaintează Agenției Județene de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) coordonatele geospaţiale ale locului în care s-a produs evenimentul pentru adoptarea unor măsuri în consecinţă.

Compartimentul Informare și Relații Publice

