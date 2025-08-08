FOTBAL. SCM Dunărea 2020 Giurgiu susține sâmbătă, un meci de verificare, în deplasare, cu CSM Alexandria

Echipa „Dunărea Giurgiu” se pregătește pentru o nouă partidă de verificare, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 11.00. Echipa pregătită de Bogdan Argeș Vintilă va disputa, în deplasare pe terenul din localitatea teleormăneană, Buzescu, un amical cu CSM Alexandria. CSM Alexandria este o echipă care a participat în acest an la play-off-ul de promovare în Liga a II-a. Cele două echipe s-au întâlnit în cadrul sezonului regulat al ligii a III-a, seria a 4-a. Pentru staff-ul tehnic al formației noastre este o nouă oportunitate de a regala anumite deficiențe constatate în jocul echipei la ultimele partide de verificare.

⚽️ Sâmbătă, 19 iulie 2025: Dunărea Giurgiu – Dinamo București 2 2-1 Miercuri, 23 iulie 2025: Academia Germană – Dunărea Giurgiu 3-2 Sâmbătă, 2 august 2025: Dunărea Giurgiu – FCB Tineret 3-2 –––––––––––––––––––––––––––––––– Sâmbătă, 9 august 2025:CSM Alexandria – Dunărea Giurgiu Sâmbătă, 23 august 2025: Dunărea Giurgiu– Axi Adunații Copceni (Costel Spînu)