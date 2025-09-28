duminică, septembrie 28, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Zi decisivă pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu: expiră mandatul directorului și se discută viitorul subvențiilor la căldură

Zi decisivă pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu: expiră mandatul directorului și se discută viitorul subvențiilor la căldură

Jurnal
-
0
Zi decisivă pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu: expiră mandatul directorului și se discută viitorul subvențiilor la căldură

30 septembrie este o dată crucială pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., societatea de care depind mii de giurgiuveni și numeroase instituții locale.

În această zi are loc o ședință importantă a Consiliului de Administrație, în contextul în care mandatul directorului general Vlad Gheorghe, început la 1 octombrie 2024, expiră pe 30 septembrie 2025.

Tot atunci vor fi analizate și aspecte esențiale pentru funcționarea companiei: noile cote de TVA majorate, avizul emis în martie 2025 de către ANRE, dar mai ales subvenția acordată anul acesta, care influențează direct facturile populației.

Subvenția pentru energie termică rămâne cel mai sensibil subiect, mai ales în contextul situației financiare dificile prin care trece Primăria Giurgiu. Modul de acordare și cuantumul acesteia vor fi decisivi pentru iarna care urmează.

Din Consiliul de Administrație fac parte: Ionescu Cătălin-Ionuț – președinte, Toma Elvis-Florentin, SC PDK Dinamik SRL – reprezentată de Țone Daniela.

Deciziile luate pe 30 septembrie vor stabili nu doar direcția Uzinei Termoelectrica, ci și siguranța termică a giurgiuvenilor în sezonul rece.

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
18.8 ° C
18.8 °
18.8 °
37 %
4.8kmh
100 %
D
21 °
lun
14 °
mar
20 °
mie
18 °
J
15 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com