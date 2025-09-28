Podul Prieteniei, închis temporar pentru crosul Free Spirit Run Giurgiu – Ruse. Care este programul desfășurării evenimentului…

Astăzi, 28 septembrie, traficul rutier pe DN5 și Podul Prieteniei este restricționat pentru desfășurarea celei de-a VIII-a ediții a Crosului Internațional „Free Spirit Run Giurgiu – Ruse”, un eveniment unic în Europa de Est, prin componenta sa transfrontalieră.
Aproximativ 300 de participanți din 11 țări iau parte la competiția ce unește simbolic România și Bulgaria prin alergare.
Restricții de trafic:
Podul Prieteniei – închis complet circulației pentru toate vehiculele între orele 11:00 – 12:00;
Șoseaua Prieteniei – pe sensul București – Vama Giurgiu, circulația se desfășoară în ambele sensuri pe partea stângă;
Străzile Mircea cel Bătrân și Piața Unirii (Giurgiu) – restricționate între orele 8:00 – 15:00, pentru amenajarea zonei de sosire;
Transportul public pe șoseaua București – întrerupt între orele 11:00 – 14:00.
Circulația se va redeschide gradual, pe tronsoane, imediat ce traseul va fi eliberat.
Transportul participanților:
Startul oficial are loc la Ruse (Bulgaria), acolo unde s-au distribuit și kit-urile de concurs.
Sportivii români au fost transportați duminică dimineață, de la Turnul cu Ceas din Giurgiu, către Piața Libertății din Ruse.
Plecarea autobuzelor pentru retur este programată la ora 13:30.
Peste 150 de reprezentanți ai forțelor de ordine și voluntari sunt implicați, doar pe partea română, pentru siguranța participanților și buna desfășurare a evenimentului.
Free Spirit Run marchează, încă o dată, prietenia dintre cele două orașe dunărene, dar și dorința de a lega România și Bulgaria prin sport și spirit comunitar.