FOTBAL. SCM Dunărea 2020 Giurgiu, remiză în deplasare contra celor de la Cetatea Turnu Măgurele!

Vineri, 26 septembrie 2025, Dunărea Giurgiu a terminat la egalitate, 1-1, pe terenul formaţiei Cetatea Turnu Măgurele, în etapa a VI-a a Ligii a III-a, seria a V-a.
Trupa antrenată de Bogdan Argeș Vintilă a trecut, până la urmă, cu brio, un examen important în deplasarea din partida cu ocupanta locului secund al clasamentului, Cetatea Turnu Măgurele. Gazdele au deblocat tabela de marcaj în minutul 28, prin Vlad Marica.
În ultimul minut de joc al primei reprize giurgiuvenii au egalat prin Andrei Marin. Astfel că giurgiuvenii se întorc de la Turnu Măgurele cu 1 punct. Deși nu au reușit să obțină toate punctele puse în joc, giurgiuvenii au conturat o prestație solidă, dominând meciul cu numeroase pase și controlând ritmul partidei, în special în partea secundă.
Din păcate Bălțat, Florescu, Tabarcea și A.Marin au ratat ocazii mari de gol, fapt ce a făcut ca giurgiuvenii să nu plece cu toate punctele din județul vecin.
Cu acest succes, Dunărea Giurgiu ajunge la 8 puncte și urcă pe locul 5 al clasamentului. Jucătorii Dunării revin acum pe stadionul din Complexul Sportiv „Marin Anastasovici” din Giurgiu unde sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 15:00, vor înfrunta pe ACSO Filiaşi.
Dunărea: Stanciu, Cazacu, Lobonț, T.Constantin, Anghel, Pasăre (min.67Coman), Mănăilă, A.Marin(min.79 Marcu), Badea, Bălțat (min.79Tabarcea), Florescu (min.67 Căvescu). Rezerve neutilizate:Erdogan, Șerbănescu, Ceaușu și Pleșca. Antrenor Bogdan Argeș Vintilă.
Rezultatele etapei a 6-a
ACS Academica Balș – CSM Alexandria 1 – 1
CSL Nanov – AFC Progresul 1944 Spartac 1 – 2
Cetatea Turnu Măgurele – Dunărea Giurgiu 1 – 1
ACSO Filiaşi – ACS AXI Arena 1 – 0
Oltul Curtişoara – Universitatea Craiova 2 0 – 3
FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – ACS L.P.S. H.D. Clinceni – Anulat
Clasament
1.LPS HD Clinceni 5 4 1 0 15 – 4 (11) 13
2.Cetatea Turnu Măgurele 5 4 1 0 10 – 3 (7) 13
3.Universitatea Craiova 2 6 3 2 1 8 – 4 (4) 11
4.CSM Alexandria 6 2 3 1 8 – 7 (1) 9
5.Dunărea Giurgiu 5 2 2 1 6 – 5 (1) 8
6.Academica Balș 5 2 1 2 6 – 6 (0) 7
7.Progresul Spartac 6 2 0 4 7 – 10 (-3) 6
8.Oltul 8Curtişoara 6 2 0 4 5 -10 (-2) 6
9.ACS AXI Arena 5 1 1 3 6 – 8 (-2) 4
10.CSL Nanov 6 1 1 4 3 – 12 (-9) 4
11.ACSO Filiași 5 1 0 4 1 – 6 (-5) 3
–––––––––––––––––––––––
Etapa viitoare
Vineri 3 Octombrie 2025, ora 15:00:
ACS AXI Arena – ACS Academica Balș
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CSM Cetatea Turnu Măgurele
CSM Alexandria – CSL Nanov
Sâmbătă 4 Octombrie 2025, ora 15:00:
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – ACSO Filiaşi
Universitatea Craiova 2 – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – Anulat
AFC Progresul 1944 Spartac – ACS Oltul Curtişoara