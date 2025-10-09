Vineri dimineață, în Piața centrală a municipiului, va fi sărbătorită „Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești”. Organizator: DAJ Giurgiu!

Vineri, 10 Octombrie, este sărbătorită „Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești”. După cum ne declara directorul Direcției pentru Agricultură a județului Giurgiu, Petra Ochișor, această zi are rolul de a încuraja consumul de produse locale, sănătoase și de calitate, obținute din materii prime românești, dar și de a susține fermierii și producătorii autohtoni.
„Prin organizarea acestui eveniment continuăm să promovăm produsele agroalimentare autohtone, să sprijinim fermierii din județul nostru și totodată să încurajăm consumul de produse locale” – ne spunea directorul DAJ.
Cu acest prilej Direcția va organiza, așa cum ne-a obișnuit și cu alte ocazii, o mică Piață volantă, ce se va deschide încă de la primele ore ale dimineții, unde cumpărătorii giurgiuveni se vor putea aproviziona cu produse ale producătorilor autohtoni veniți din mai multe localități ale județului.
Piața se va deschide la ora 8.00 și va funcționa până dincolo de prânz, după cum ne-au anunțat organizatorii.
(Jurnal)
Foto: Arhivă