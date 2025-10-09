joi, octombrie 9, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Operațiunea „Toporul cu ghinion”. Aventura lemnoasă a doi dâmbovițeni în pădurea din Iepurești, județul Giurgiu!

Operațiunea „Toporul cu ghinion”. Aventura lemnoasă a doi dâmbovițeni în pădurea din Iepurești, județul Giurgiu!

Jurnal
-
0
Operațiunea „Toporul cu ghinion”. Aventura lemnoasă a doi dâmbovițeni în pădurea din Iepurești, județul Giurgiu!

 

Cine zice că nu se mai fură ca-n codru, n-a auzit de isprava celor doi „maeștri ai drujbei” dintr-o localitate din Dâmbovița! Un tânăr de 18 ani și un individ de 39 de ani s-au gândit ei că după-amiaza de 7 octombrie e numai bună pentru o sesiune de „tăiat lemne pentru relaxare” în pădurea Iepurești-Luncă, adică la noi în județ. Problema? Uitau un mic detaliu: că pădurea nu era a lor!

Polițiștii din Ghimpați, probabil alertați de sunetul inconfundabil al drujbei în acțiune, au dat nas în nas cu bravii „lemnari”, exact când aceștia se pregăteau să-și admire opera: trei metri cubi de material lemnos, gata de export pe traseul „din pădure – direct în curte”.

Misiunea s-a încheiat repede, fără scene de acțiune hollywoodiene. Cei doi au fost opriți din elan, iar lemnul — trofeul muncii lor de câteva ore — a fost lăsat în grija Ocolului Silvic Ghimpați, care probabil a oftat adânc, numărând fiecare buștean tăiat fără acte.

Acum, eroii noștri forestieri riscă între 6 luni și 7 ani de „pauză la aer liber” (dar fără topor), potrivit articolului 143 din Codul Silvic. După cum constatăm  pădurea are ochi și urechi și că de acum la Iepurești se va aplica o nouă zicală: cine fără drept, lemn taie/  doarme tot drept… la pârnaie!

Morala: Natura iartă multe, dar nu și pe cei care vin la ea cu drujba neautorizată!

(Citi Zen)

Sursa: IPJ Giurgiu

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
15.5 ° C
15.5 °
15.5 °
79 %
4.6kmh
100 %
J
17 °
vin
18 °
S
14 °
D
18 °
lun
19 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com