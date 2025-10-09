Deținerea a două autoturisme devine o povară tot mai costisitoare pentru șoferii din România. Cea mai recentă nemulțumire vine din zona polițelor RCA: proprietarii care își cumpără o a doua mașină sunt obligați să plătească o asigurare mai scumpă, chiar dacă au un istoric rutier impecabil.
Asta pentru că proprietarul autoturismului este obligat să plătească o asigurare RCA separată pentru fiecare vehicul, iar prețul total al asigurărilor va fi mai mare decât cel al unei singure mașini, deoarece asigurarea este individualizată în funcție de factori precum istoricul de daune, vârsta șoferului și caracteristicile mașinii.
Conform Normei ASF nr. 20/2017, reducerea acordată prin sistemul Bonus-Malus nu se aplică automat pentru a doua mașină. Cu alte cuvinte, chiar dacă un șofer are ani întregi fără incidente, noul autoturism va fi încadrat în clasa B0 — adică fără reducere de preț.
Singura modalitate prin care bonusul poate fi transferat este vânzarea sau radierea vechiului vehicul, lucru care îi pune pe mulți români într-o situație dificilă.
Măsura continuă să stârnească nemulțumiri printre conducătorii auto, care consideră că sunt penalizați pe nedrept pentru simplul fapt că dețin două mașini. Pe rețelele de socializare, tot mai mulți șoferi cer autorităților să revizuiască reglementarea, acuzând o dublă taxare mascată.