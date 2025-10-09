Proprietarii care își cumpără o a doua mașină sunt obligați să plătească o asigurare mai scumpă!

Asta pentru că proprietarul autoturismului este obligat să plătească o asigurare RCA separată pentru fiecare vehicul, iar prețul total al asigurărilor va fi mai mare decât cel al unei singure mașini, deoarece asigurarea este individualizată în funcție de factori precum istoricul de daune, vârsta șoferului și caracteristicile mașinii.