Uzina Termoelectrica Giurgiu va livra căldură către populație de la 1 noiembrie. Care este prețul de facturare și la cât se va ridica subvenția acordată…

„În privința nivelului prețului local nesubvenționat pentru energia termică produsă, transportată și distribuită în Municipiul Giurgiu de către societatea Termoelectrica Production, în scopul încălzirii și preparării apei calde, valoarea va fi de 1.093, lei/ Gcal, respectiv 939,89 lei /Mwh, inclus TVA , destinată populației, alimentată din rețeaua de distribuție” – ne-a precizat Vlad Gheorghe cel ce tocmai a fost renumit, din data de 3 octombrie, ca director general al Uzinei Termoelectrica Giurgiu.
„Nivelul subvenției locale aplicabile energiei termice destinate populației urmează să fie stabilit de autoritățile publice locale, competență care nu aparține societății noastre” – a mai precizat directorul general.
„Termoelectrica Production Giurgiu a solicitat aplicarea unui nivel minim de subvenție de 30%, pentru a menține un tarif accesibil utilizatorilor finali. În ceea ce privește furnizarea agentului termic pentru populație în municipiul Giurgiu, anunțăm că livrarea va începe cu data de 1 noiembrie 2025.
Deși eforturile financiare devin tot mai dificile, societatea are încheiat contract de furnizare a gazelor naturale cu ROMGAZ, pentru o cantitate totală de aprox. 29.000 MWh, la un preț plafonat de 120,00 lei MWh, fără TVA.
La această dată Termoelectrica Production Giurgiu deține în depozit o cantitate de 6.600 MWh, care asigură o lună de funcționare în condiții normale” – a mai menționat directorul Uzinei Termoelectrica Giurgiu, Vlad Gheorghe.