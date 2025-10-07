Accidentul rutier de la Buturugeni, a fost produs de o şoferiţă în vârstă de 78 de ani!

Deunăzi scriam despre un accident dintr-o localitate din județul Giurgiu ce s-a soldat cu cinci victime, produs de o femeie la o vârstă extrem de înaintată. Între timp poliţiştii rutieri giurgiuveni au efectuat cercetări în urma accidentului rutier produs în localitatea Buturugeni de către şoferiţa din București, care avea – nici mai mult, nici mai puțin – de 78 de ani!!
Din primele cercetări a reieşit faptul că femeia de 78 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Măgurei din localitatea Buturugeni, la intersecţia cu DJ 412A, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism, condus de către un bărbat, de 35 de ani, din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu.
”În urma producerii evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto, precum şi a patru pasageri, aflaţi în ambele autoturisme, cu vârste cuprinse între 14 şi 64 de ani”, se arăta, luni, într-un comunicat de presă al IPJ Giurgiu, scrie Agerpres.
Toate victimele au fost transportate la unităţi spitaliceşti din municipiul Bucureşti, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Potrivit IPJ Giurgiu, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.