PNL susține reducerea numărului de parlamentari la 300, cu menținerea reprezentării minorităților

Partidul Național Liberal a anunțat oficial că va sprijini reducerea numărului de parlamentari la 300, o măsură cerută de români la referendumul din 2009 și reluată constant în campaniile electorale ale formațiunii.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat marți, în Parlament, că liberalii vor vota pentru limitarea numărului de parlamentari, cu păstrarea locurilor dedicate minorităților naționale.

„PNL va vota pentru 300 de parlamentari. Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale. Susținem un Parlament cu 300 de parlamentari, în care însă să-și găsească locul și reprezentanții minorităților naționale, ca o bună practică în România”, a afirmat Fenechiu.

Acesta a reamintit că reducerea numărului de parlamentari a fost aprobată de români prin referendumul din 2009, iar PNL dorește implementarea ei „cu respectarea drepturilor minorităților și în limitele constituționale”.

Premierul Ilie Bolojan cere un proiect constituțional

Potrivit lui Fenechiu, premierul Ilie Bolojan a transmis parlamentarilor liberali că proiectul trebuie redactat corect din punct de vedere constituțional.

„Poziția premierului a fost fermă: Partidul Național Liberal susține reducerea numărului de parlamentari la 300. Nu a fost o noutate, pentru că majoritatea colegilor luaserăm deja această decizie în ședința de ieri. L-am informat pe premier, iar acesta a fost de acord cu poziția noastră”, a precizat liderul senatorilor PNL.

Fenechiu a adăugat că principalele teme discutate cu premierul au vizat reprezentarea minorităților și asigurarea că proiectul va trece testul de constituționalitate.

„Premierul ne-a cerut să facem o treabă serioasă, pentru că le-am promis românilor în mod repetat că vom reduce numărul de parlamentari. Nu ar fi corect să cerem tăieri peste tot, iar noi să rămânem o structură masivă”, a mai spus Fenechiu.

Context politic și inițiative în derulare

În prezent, Parlamentul României are 464 de membri. În luna mai 2025, deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui au redepus un proiect de lege similar, care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, în concordanță cu referendumul din 2009.

Proiectul se află acum în analiza comisiilor de specialitate din Senat, iar susținerea oficială anunțată de PNL ar putea accelera procesul legislativ.

Reducerea numărului de parlamentari rămâne una dintre cele mai populare teme de reformă politică din România, fiind văzută ca un semnal de responsabilitate și eficiență din partea clasei politice.

sursa: De Fapt

