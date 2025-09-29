Uzina Termoelctrică Giurgiu intră în iarna 2025–2026 cu datorii de recuperat de la populație, în valoare de peste 2,6 milioane lei!

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. se pregătește să furnizeze energie termică pentru populația municipiului Giurgiu, în sezonul rece 2025–2026, însă startul iernii vine cu o provocare uriașă: datorii de peste 2,6 milioane de lei din partea abonaților casnici.
Reprezentanții din conducerea Uzinei, ne-au declarat că din această sumă, 630.000 de lei reprezintă restanțe acumulate de chiriașii Primăriei, în special cei care locuiesc în ANL-uri și locuințe sociale.
„Din totalul de 2,6 milioane, avem deja la executare 1,6 milioane lei, adică mai mult de jumătate din sumă. Dosarele de executare vor continua și pentru diferența de un milion”, au mai precizat aceștia.
În contextul creșterii costurilor și al presiunilor financiare asupra Primăriei Giurgiu, recuperarea acestor sume devine vitală pentru buna funcționare a sistemului de termoficare și pentru asigurarea agentului termic în lunile geroase care urmează.