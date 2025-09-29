luni, septembrie 29, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Sute de oameni la inaugurarea Pieței Agroalimentare de la Dobreni! Gospodinele au umplut sacoșele, iar grătarele au sfârâit non-stop

Sute de oameni la inaugurarea Pieței Agroalimentare de la Dobreni! Gospodinele au umplut sacoșele, iar grătarele au sfârâit non-stop

Jurnal
-
0
Sute de oameni la inaugurarea Pieței Agroalimentare de la Dobreni! Gospodinele au umplut sacoșele, iar grătarele au sfârâit non-stop

Duminică, 28 septembrie,  atmosfera din comuna Vărăști, județul Giurgiu, a fost una de sărbătoare. Sute de oameni au luat cu asalt noua Piață Agroalimentară de la Dobreni, inaugurată  duminică dimineață.

Producători locali, dar și fermieri din județ, au venit cu legume, fructe și zarzavaturi proaspete, numai bune de pregătit pentru iarnă. Piața a atras nu doar giurgiuveni, ci și vizitatori din Ilfov și chiar din București, dornici să plece acasă cu sacoșele pline.

Încă de la primele ore, gospodinele au negociat prețurile pentru murături și zacuscă, domnii au căutat struguri pentru vin sau prune pentru țuică, iar pofticioșii au fost ademeniți de micii care sfârâiau pe grătar.

Hala de carne a fost și ea plină, clienții alegând de la pulpă de porc pentru grătar, până la organe și șorici, fără să plece cu mâna goală.

Deși prețurile au crescut în ultimele săptămâni, producătorii au lăsat loc de negociere, iar cumpărătorii au profitat din plin. „Nimic nu e bătut în cuie”, au spus fermierii, care și-au vândut marfa aproape integral.

Printre cumpărători s-a aflat și fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, care a plecat acasă cu un borcan de ardei iuți murați și fasole galbenă, reiterând importanța sprijinirii producătorilor autohtoni.

La final, toată lumea a avut motive de bucurie: producătorii și-au golit tarabele, iar cumpărătorii și-au umplut cămările și congelatoarele cu bunătăți românești.

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
15.9 ° C
15.9 °
15.9 °
64 %
2.8kmh
100 %
lun
15 °
mar
21 °
mie
19 °
J
14 °
vin
10 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com