DAS Giurgiu: Persoanele cu copii minori în îngrijire, ce doresc să plece la muncă în străinătate, au obligația de a notifica intenția Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu…

Instabilitatea socio-economică din România i-a determinat pe mulți din părinții români să plece la muncă în străinătate pentru a-și putea întreține familia. Deși câștigurile obținute reprezintă o sursă importantă de venit pentru familie, plecarea la muncă în străinătate are și aspecte mai puțin dorite, cum ar fi destrămarea familială și ”abandonul” copiilor la bunici sau la alte rude, fapt care poate avea, în timp, consecințe psihologice grave pentru aceștia.
Fenomenul migrației pentru muncă a părinților generează o serie de provocări pentru copiii rămași în țară, aceștia confruntându-se adesea cu dificultăți emoționale și de integrare socială. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu recunoaște importanța abordării acestor probleme și încearcă să realizeze o consiliere a tutorilor legali ai copiilor pentru a preveni problemele cu care se pot confrunta.
În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au copii minori în îngrijire și doresc să plece la muncă în străinătate, au obligația de a notifica această intenție Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara și să desemneze o persoană care se va ocupa de aceștia.
Obligativitatea efectuării demersurilor prezentate anterior, vizează următoarele categorii de situații, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
ambii părinți care intenționează să plece la muncă în străinătate, împreună în același timp, sau separat, inițial un părinte, ulterior și celălalt;
părintele care exercită singur autoritatea părintească (părintele unic susținător, de exemplu, mama copilului cu paternitate nedeclarată, părintele supraviețuitor în situația decesului celuilalt părinte);
părintele cu care locuiește copilul, în situația exercitării autorității părintești în comun, iar ca urmare a divorțului instanța a stabilit domiciliul copilului la părintele care intenționează să plece în străinătate.
Este obligatorie, de asemenea, desemnarea persoanei care se va ocupa de întreținerea copilului/copiilor pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.
Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, adică: să fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale, precum și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.
Persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu părinte/părinți plecați la muncă în străinătate, are obligația de a pune la dispoziția Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu, toate datele și informațiile pe care le deține cu privire la adresa la care pot fi contactați părinții în străinătate și de a face dovada că menține legătura cu aceștia.
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu monitorizează constant asigurarea îngrijirii, a educării și dezvoltării normale a copiilor rămași acasă; apărarea drepturilor copilului; prevenirea situațiilor de risc; monitorizarea situației școlare; asigurarea asistenței medicale, precum și oferirea sprijinului emoțional în absența părintelui, colaborând totodată, cu cadre didactice, psihologi, medici de familie, polițiști, etc. toate pentru siguranța copilului/copiilor pe perioada în care părintele/părinții se află la muncă în străinătate.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, str.Gloriei, nr. 21, telefonic la numărul 0246-223613, sau prin e-mail la adresa: das_gr@yahoo.com.
Ce ar trebui să ştie părinţii înainte de a decide să plece la muncă în străinătate ?
Ce se poate întâmpla când părinţii îşi lasă copilul în grija bunicilor, a rudelor sau a altor persoane şi pleacă la muncă în străinătate?
poate dezvolta diverse tulburări de comportament
conflicte cu colegii,
absenteism şcolar
agresivitate,
delincvenţă,
consum de droguri, tutun, alcool
tendinţă de marginalizare
alegerea unor prieteni nepotriviţi, apartenenţă la grupuri negative
comiterea unor infracţiuni
risc sporit de abandon şcolar
nu ascultă de părintele/tutorele legal
nu se înţeleg cu colegii şi nu reuşeşc să se integreze în colectiv
dezinteres pentru învățătură
carențe afective
stres permanent și dezvoltarea de diferite patologii: depresii, ticuri, enurezis etc.
Oricât de dur ar suna, este o formă de abandon care generează traume care îi vor afecta pe copii pe toată durata vieţii.
Dezamăgirile de acum au un efect nociv, urmând să fie resimţite, ulterior, la vârsta maturităţii, prin incapacitatea de a face faţă încercărilor vieţii.
Înainte de a pleca din țară, asigurați-vă că vă lăsați copiii în grija unor rude până la gradul 4 care își asumă responsabilitatea creșterii și îngrijirii lor!
Părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate au obligația să notifice intenția cu cel puțin 40 de zile înainte, Direcției de Asistență Socială.