Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier petrecut astăzi, între localitățile Daia și Uzunu! 

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o descarcerare, o autospecială de stingere, patru ambulanțe SAJ și poliția. Pompierii au găsit autoturismul răsturnat în afara părții carosabile, fără persoane încarcerate. Trei bărbați în vârstă de 39, 43 și 59 de ani au fost preluați de echipajele medicale și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe. Pompierii au asigurat măsurile se prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări. Sursa şi foto: ISU Giurgiu