Consilierul județean Giurgiu, Ciprian Alexandru bănuiește că și la Giurgiu, Consiliul Județean s-ar putea număra printre cele care ar fi cumpărat microbuze electrice școlare, la prețuri fabuloase (Vezi Link)

Scandalul momentului pare să fie cel iscat de cele 1.300 de microbuze școlare cumpărate de consiliile județene, din bani europeni, prin PNRR, microbuze ce au fost vândute ulterior la prețuri duble față de piață și prin licitații cu o singură ofertă admisă.
Președintele USR Giurgiu, consilierul județean Ciprian Alexandru, ne furnizează prin intermediul unui clip, o știre care dacă se va confirma va fi cu siguranță letală, mai ales pentru cei ce ar putea fi implicați…
Liderul USR-ist a descoperit faptul că și la Giurgiu, prin 2023, a existat intenția de cumpărare a unor astfel de microbuze la un preț uriaș, de 280.000 de euro/buc (!!), cu mult mai mare decât cel vehiculat pe piață. Rămâne însă de aflat acum dacă ele au fost cumpărate la vremea respectivă sau nu…
Conform celor de la „Reporter de Iași,” ce se ocupă de această anchetă, costul real al unui microbuz nu ar depăși 70 de mii de euro, fără TVA, iar carosarea pentru uz școlar nu ar trece de 20 de mii. În consecință cu tot cu profitul vânzătorului, un microbuz ar ajunge la 100 de mii de euro. Consiliile Județene însă le-au luat cu 200 de mii, în medie!
Conform acelorași surse, au fost cumpărate doar 1.300 de bucăți – majoritatea cu 16+1 locuri – la un preț aproape dublu față de piață.
Ghidul Comisiei Europene estima că suma ar fi permis cumpărarea a 3.200 de vehicule cu 8+1 locuri, la un preț mediu de 78 de mii de euro.
Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene verifică acum achiziția a 1.300 de microbuze școlare electrice cumpărate în ultimii doi ani cu bani din PNRR.
Controlul vizează procedurile, criteriile și respectarea regulilor europene.
Sursa: Pro tv