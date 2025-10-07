Tragedie în această seară, pe șoseaua Alexandriei. O femeie în vârstă de 66 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită violent de un autoturism!

O adevărată dramă s-a petrecut astă seară pe trecerea de pietoni din Giurgiu: o femeie de 66 de ani a murit lovită de o mașină!
Martorii spun că victima traversa regulamentar când impactul a avut loc, iar lovitura a fost atât de puternică încât femeia a fost proiectată pe carosabil, rămânând inconștientă.
„Un tânăr de 23 de ani, din Giurgiu, a acroșat pe trecerea de pietoni o femeie, de 66 de ani, care a fost transportată la spital, inconștientă”, au transmis reprezentanții IPJ Giurgiu.
În ciuda eforturilor disperate ale medicilor de pe ambulanță și ale personalului medical din spital, femeia nu a mai putut fi salvată.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii rutieri au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
Un moment de neatenție, o clipă de grabă – și o viață s-a stins pe o trecere, unde de fapt oamenii ar trebui să fie în siguranță. Cei ce au fost prezenți la locul accidentului sunt în stare de șoc. Locul dramaticului eveniment a devenit în scurt timp un altar de lacrimi și lumânări.
(Jurnal)
Imagine amator