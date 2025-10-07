Giurgiu, orașul unde și aerul se vinde cu TVA: TRACUM S.A. scumpește biletul, la 4 lei!

miercuri, octombrie 8, 2025
Jurnal
-
0
Din 8 octombrie, călătoria cu autobuzul prin Giurgiu devine o experiență fiscală completă. Tracum SA Giurgiu  anunță, cu voce serioasă și buzunarul plin, că biletul de 3 lei se face 4 lei.

Nu pentru că s-ar fi modernizat autobuzele, nu pentru că ar fi apărut aerul condiționat, ci pentru că… societatea e plătitoare de TVA!

Pensionarii și elevii sunt feriți însă de scumpire, căci ei circulă pe bază de carduri. Restul giurgiuvenilor, însă, vor plăti mai mult pentru aceleași suspine ale călătorilor, așteptând în stații.

„E logic”, spun oficialii Tracum, „dacă autobuzul se mișcă greu, măcar prețul să prindă viteză.”

Unii pasageri glumesc amar: „Poate pun și TVA pe întârziere, că la cât stăm în stație, plătim deja chirie.”

Așadar, din 8 octombrie, giurgiuvenii nu vor mai avea doar drumuri cu gropi, ci și bilete cu găuri în portofel. Și dacă tot e vorba de scumpiri, poate Tracum ar trebui să ofere un bonus: o diplomă de răbdare fiecărui călător care ajunge calm și relaxat la destinație!

(Citi ZEN) 

