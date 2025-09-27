Teroare în miez de noapte la Roata de Jos: un tânăr beat, suit pe o motoretă, dar fără permis, și-a amenințat fosta iubită cu pistolul!

Scene șocante s-au petrecut aseară (26 septembrie), în jurul orei 22.00, în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu. O tânără de 25 de ani a trecut prin clipe de groază atunci când a fost urmărită și amenințată cu moartea de către fostul său iubit. Potrivit IPJ Giurgiu, tânărul, în vârstă de 27 de ani, se afla pe o motocicletă și, într-un acces de furie, a scos un pistol tip „airsoft” cu care a amenințat-o pe tînără. Totul s-a petrecut în trafic, chiar sub ochii altor participanți la drum. Intervenția polițiștilor a fost însă promptă. Individul a fost identificat rapid, iar verificările au scos la iveală faptul că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, aparatul etilotest a indicat 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Arma de tip „airsoft” a fost indisponibilizată, iar împotriva bărbatului s-a deschis dosar penal pentru amenințare, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. Inițial, individul a fost reținut pentru 24 de ore, însă câteva ore mai târziu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii continuă cercetările, iar comunitatea din Roata de Jos rămâne șocată de un incident care putea degenera într-o adevărată tragedie.

(Jurnal)