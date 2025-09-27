sâmbătă, septembrie 27, 2025
Creștere semnificativă a colectării taxelor la bugetul de stat, la Giurgiu, în primul semestru al anului 2025

Creștere semnificativă a colectării taxelor la bugetul de stat, la Giurgiu, în primul semestru al anului 2025

Vineri, 26 septembrie 2025, în cadrul ședinței de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, coordonată de prefectul județului, Ion Ghimpețeanu, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Giurgiu, Dan Niță, a prezentat raportul de activitate aferent primului semestru al anului.

Potrivit datelor oficiale, încasările la bugetul general consolidat au crescut cu 161,28 milioane de lei, reprezentând o majorare de 18,84% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare creștere a fost consemnată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, unde s-a înregistrat un avans de 34,17%.

La data de 30 iunie 2025, A.J.F.P. Giurgiu monitoriza 108.806 contribuabili, dintre care:

  • 18.793 persoane juridice (inclusiv 155 contribuabili mijlocii),

  • 232 instituții publice,

  • 89.781 persoane fizice.

Veniturile realizate la bugetul de stat în primele șase luni ale anului au crescut cu 19,21%, cea mai mare pondere fiind deținută de TVA (34,92%), dar au fost înregistrate creșteri și la impozitul pe profit și la impozitul pe venit.

Totodată, creanțele fiscale supuse executării silite au crescut cu 52,38 milioane lei (20,05%), ca urmare a întârzierilor de 30-60 de zile în plata obligațiilor fiscale.

Șeful A.J.F.P. Giurgiu, Dan Niță a subliniat că instituția își propune să crească gradul de conformare voluntară și să îmbunătățească relația dintre stat și contribuabili. „Consolidarea conformării fiscale nu înseamnă doar aplicarea unitară a legislației și aplicarea fermă a legii, ci și consolidarea încrederii și simplificarea proceselor de administrare”, a precizat Dan Niță.

De asemenea, la solicitarea reprezentanților sindicali, acesta a menționat existența unui serviciu specializat de asistență pentru contribuabili, prin care instituția oferă sprijin celor care traversează dificultăți economice, în vederea identificării unor soluții legale de redresare.

La finalul ședinței, prefectul Ion Ghimpețeanu a mulțumit conducerii A.J.F.P. Giurgiu pentru prezentarea detaliată și pentru deschiderea manifestată față de contribuabili, subliniind rolul esențial al transparenței și al comunicării în gestionarea finanțelor publice.

(Jurnal)

